Президент может появиться в театрах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В некоторых российских театрах могут ввести должность президента. Замминистра культуры РФ Павел Степанов пояснил, что это может быть сделано "в целях признания заслуг деятелей культуры", сообщает Агентство "Москва".

Степанов отметил, что министерство проводит определенную политику по разделению должностей директора и художественного руководителя. И в этой структуре управления деятельностью театра "возникает целесообразность введения должности президента".

Однако такая должность может появиться не во всех театрах. "Вопрос о должности президента касается каждого конкретного случая – это всегда будет связано с той личностью, которая будет назначаться президентом", – подчеркнул Степанов.

Ранее Минкульт решил не ограничивать показ зарубежного кино в кинотеатрах. Об этом сообщила глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.