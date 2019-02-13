Президент может появиться в театрах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В некоторых российских театрах могут ввести должность президента. Замминистра культуры РФ Павел Степанов пояснил, что это может быть сделано "в целях признания заслуг деятелей культуры", сообщает Агентство "Москва".
Степанов отметил, что министерство проводит определенную политику по разделению должностей директора и художественного руководителя. И в этой структуре управления деятельностью театра "возникает целесообразность введения должности президента".
Однако такая должность может появиться не во всех театрах. "Вопрос о должности президента касается каждого конкретного случая – это всегда будет связано с той личностью, которая будет назначаться президентом", – подчеркнул Степанов.
Ранее Минкульт решил не ограничивать показ зарубежного кино в кинотеатрах. Об этом сообщила глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.