В Госдуме прокомментировали закон о любительской рыбалке

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Закон о любительской рыбалке прокомментировал представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Антошкин.
По словам парламентария, новый закон поможет обычным рыбакам, которым разрешили ловить рыбу бесплатно в определенных местах. "До этого такого закона не было ни по охоте, ни по рыбалке", – отметил Антошкин в разговоре с RT. "Это делается для людей, чтобы они имели возможность пользоваться дарами природы", – подчеркнул депутат, напомнив, что закон долго обсуждали в обществе и Госдуме.
Комментируя запрет на электроудочки и ограничение на продажу сетей, Антошкин подчеркнул, что эти меры необходимы для борьбы с браконьерством. "Например, в устье Волги, где есть ценные породы рыбы, люди очень безобразничают, особенно когда рыба идет на нерест, баграми ловят ее, выдирают икру", – пояснил он.
Парламентарий также упомянул о нарушениях при ловле рыбы в дельте Волги, где браконьеры нередко используют электроудочки и взрывчатку. "Против этого и принимается закон. А нормальная любительская рыбалка на спинниги и удочки разрешена", – подытожил депутат.
12 декабря Госдума приняла закон о любительской рыбалке. Этот документ закрепляет право на бесплатную рыбалку в личных целях, а также на использование сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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