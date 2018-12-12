Рыбакам везет: Госдума приняла закон о любительской рыбалке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума закрепила норму о бесплатном рыболовстве в личных целях в законе о любительской рыбалке, принятом во втором чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект прошел первое чтение еще в декабре 2013 года. Тогла он вызвал широкий общественный резонанс,

и с тех пор находился на доработке.

Согласно документу, граждане имеют право свободно и бесплатно заниматься рыболовством на водных объектах общего пользования, за исключением рекреационных рыболовных хозяйств.

Законопроект запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей. Документ также вводит понятие суточной нормы вылова.

Ко второму чтению решили сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб – семги, тайменя, чавычи, байкальского омуля.

Кроме того, не планируется продлевать работу рыбопромысловых участков, выделенных под любительское рыболовство, – они заканчивают свою работу 31 декабря 2020 года.

Любительская рыбалка остается бесплатной и свободной

Граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. При этом сети должны поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства.

Закон вводит запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте. Это позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу. Запрещаются оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием электронных средств обнаружения рыбы.