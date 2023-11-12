Лавров назвал "игрой" активизацию обсуждений членства Украины в ЕС

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Активизация обсуждения европейскими представителями возможного членства Украины в Евросоюзе (ЕС) является "игрой". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Как он утверждает, основную часть заявлений о членстве Украины в ЕС делает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая признает при этом, что киевская сторона не выполнила и половины критериев для вступления. В ответ, по словам Лаврова, глава МИД Украины Дмитрия Кулебы заявляет, что их страну необходимо принять без условий.

"С большим трудом все это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза", – подчеркнул глава российского министерства.

Глава ведомства также указал на то, что во время распада СССР тоже "отметались все критерии".

"Исключительно политическая целесообразность была в основе принятых решений о вступлении в Евросоюз стран Балтии. Не было полного выполнения условий. Ничему не удивлюсь", – сообщил он.

Также Лавров добавил, что, когда принимался "антинацменьшинский закон" на Украине, в ЕС разгорелся скандал. При этом, по его словам, Украина после решила заявить, что не относится к "языкам объединения".

"Мы разговаривали с членами ЕС, у которых соотечественники проживают на Украине, и выражали надежду, что они будут биться за изъятие не только для своих культур, но и отстаивать принципы международного права нацменьшинств. Пока мы этого не видим", – добавил глава МИД РФ.

Кроме того, необходимость присоединения к антироссийским санкциям и отказа от Косова в качестве условий ЕС для начала переговоров о членстве Сербии в союзе министр назвал "геополитическим упражнением".

"Анкара вроде приняла решение, что больше не хочет заниматься бесперспективным и бесполезным делом, а Белград подтверждает стремление в ЕС. На днях просили не забыть про них, когда будут вести переговоры с Украиной и Молдавией", – заключил Лавров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств.

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