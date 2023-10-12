Путин поручил изучить вопрос создания Центрально-Евразийского транспортного коридора

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин распорядился изучить возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора. Список поручений президента по итогам совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию", – говорится в сообщении.

За проект будет отвечать председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Доклад президент ожидает до 15 февраля 2024 года.

Ранее Путин поручил изучить вопрос возведения Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Распоряжение было дано кабмину совместно с правительством Кемеровской области, а также с Российской академией наук и РЖД. Доклад ожидается до 1 марта 2024 года.

В Китае запустили высокоскоростную железнодорожную магистраль через море