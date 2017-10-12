Володин отменил поездку делегации в США из-за снятия российских флагов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отменил поездку российской делегации на международный форум в Нью-Йорке из-за ситуации со снятием флагов РФ с дипсобственности в США.

Однако депутаты могут изменить решение, если США прояснят свою позицию и принесут официальные извинения. Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, дипломатические представительства – собственность России, и флаги должны оставаться на месте.

"Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое законное место", – заключил Толстой, передают "Дни.ру".

Вице-спикер также отметил, что пересмотра статуса собственности не было.

Ранее МИД сообщил о снятии государственных флагов со зданий дипломатических представительств России в Вашингтоне и Сан-Франциско (Калифорния). Посольство РФ в Вашингтоне охарактеризовало произошедшее как "очередное позорное событие" и потребовало вернуть флаги обратно.

В свою очередь в Госдепартаменте США сообщили, что флаги с бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско были опущены с почтением и отправлены на хранение в здания закрытых диппредставительств.