12 октября 2017, 16:03Политика
Володин отменил поездку делегации в США из-за снятия российских флагов
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отменил поездку российской делегации на международный форум в Нью-Йорке из-за ситуации со снятием флагов РФ с дипсобственности в США.
Однако депутаты могут изменить решение, если США прояснят свою позицию и принесут официальные извинения. Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, дипломатические представительства – собственность России, и флаги должны оставаться на месте.
"Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое законное место", – заключил Толстой, передают "Дни.ру".
Вице-спикер также отметил, что пересмотра статуса собственности не было.
Ранее МИД сообщил о снятии государственных флагов со зданий дипломатических представительств России в Вашингтоне и Сан-Франциско (Калифорния). Посольство РФ в Вашингтоне охарактеризовало произошедшее как "очередное позорное событие" и потребовало вернуть флаги обратно.
В свою очередь в Госдепартаменте США сообщили, что флаги с бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско были опущены с почтением и отправлены на хранение в здания закрытых диппредставительств.