Путин пообещал обсудить вопрос о создании цифрового удостоверения многодетной семьи

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Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ ход работ по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер спросил у представителя Минцифры РФ Дмитрия Волкова, есть ли трудности с созданием цифрового удостоверения и других сервисов в сфере социальной защиты. По его словам, портал планируется запустить к концу года.

При этом глава государства поинтересовался, почему работа по созданию удостоверения идет так долго. Волков в ответ на это сказал, что для проекта долго формируется нормативная база, так как это большая работа.

"Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", – заключил Путин.

Ранее первый зампред комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что многодетные семьи могут получить государственную награду. Для этого им стоит получить перечень бумаг в своем муниципалитете или регионе. После подачи заявления регион сам выберет те семьи, которые будут достойны госнаград.



До этого стало известно, что председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о повышении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка.

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