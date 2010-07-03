В СФ посетовали на неумение детей метать гранаты

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В российских школах могут ввести начальную военную подготовку. С таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает Агентство "Москва".

"Мы и так сократили службу до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, не знает, как кидать гранату. Это надо вводить", – заявил Бондарев в ходе открытого диалога с министром просвещения Ольгой Васильевой.

Сенатор полагает, что ребенок должен с детства понимать, что такое защита родины. В противном случае у России не будет "достойной истории".

Также, по мнению Бондарева, "ребенок должен знать, что есть присяга, что он не может ее нарушить".

Ранее Васильева сообщила, что к 2021 году на оснащение российских школ отечественным техническим оборудованием направят 70 миллиардов рублей.