70 миллиардов рублей направят на техоснащение российских школ до 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

70 миллиардов рублей направят к 2021 году на оснащение российских школ техническим оборудованием, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

По словам главы ведомства, все оборудование будет отечественным, список уже составлен. Проект реализуется совместно с Минкомсвязи.

Васильева отметила, что в указанную сумму входит только техническое оснащение, "без софта".

В школах на юге столицы заменили обычные звонки различными мелодиями. Ученики могут услышать классические произведения, а также рок- и поп-хиты. Они звучат в начале и конце урока, а также во время перемен.