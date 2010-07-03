Музыкальные звонки заработали в школах на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В школах на юге столицы в районах Царицыно и Москворечье-Сабурово заменили обычные звонки различными мелодиями. Ученики могут услышать классические произведения, а также рок- и поп-хиты. Они звучат в начале и конце урока, а также во время перемен, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Школа номер 904 стала первым учебным заведением, где прозвучала музыка. Здесь по внутреннему радио начали транслировать произведения Моцарта. Кроме того, во время перемен ученики могут послушать песни "Ночных снайперов", "Би-2", а также саундтреки к российским и иностранным фильмам.

Плейлист ученики составляют самостоятельно, голосуя за любимые композиции в соцсетях.

Ранее стало известно, что в технополисе "Москва" разработали уникальное приложение для школьников и студентов. Оно позволяет транслировать занятия в учебном заведении в режиме реального времени. Сервис Everytale также автоматически переводит устную речь преподавателя в текст и выводит его на экран гаджета.