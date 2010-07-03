Путин предложил дать СК новые полномочия

Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет полномочиями по организации судебной экспертизы. Проект закона президент внес на рассмотрение в Госдуму, передает ТАСС.
СК относится к федеральным государственным органам, в которых могут быть свои судебно-экспертные учреждения для проведения мероприятий в соответствии с законодательством. И потому на сотрудников ведомства возлагаются соответствующие полномочия, следует из пояснительной записки.
Судебная экспертиза состоит из исследований и заключений по вопросам, где нужны специальные знания в области науки и техники. Она помогает выяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному делу.
В конце февраля СК выполнил поручение президента, озвученное в послании Федеральному собранию. Ведомство открыло телефонную линию для приема жалоб о давлении на бизнес.
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