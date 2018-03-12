Памфилова дала высокую оценку корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова дала высокую оценку работе созданного Общественной палатой Москвы корпуса наблюдателей на выборах президента России, передает Агентство "Москва".
Она отметила творческий подход штаба к рассмотрению всех проблем, которые возникают, а также наличие обратной связи с общественными организациями, которые заинтересованы в наблюдении. Также она подчеркнула, что уже полностью сформирован пул наблюдателей, который пойдет на выборы.
Председатель Мосгордумы, замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице Алексей Шапошников добавил, что 12 марта заканчивается обучение общественных наблюдателей. Всего, по его словам, в корпус наблюдателей записались более 4,8 тысячи человек.
Он рассказал, что наблюдатели общественной палаты будут одеты в жилетки, которые после выборов останутся им. Идея единого стиля принадлежит руководителю общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Алексею Венедиктову.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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