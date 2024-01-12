Кремлевский сайт о природе за первые сутки набрал почти 2 миллиона просмотров – Песков

Фото: kremlin.ru

Новый портал Кремля о заповедниках России за первые сутки своей работы набрал около двух миллионов просмотров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чуть больше шести минут средняя продолжительность пребывания – это много", – рассказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремле позитивно оценивают первые итоги работы сайта. За один день на нем отмечалось свыше 45 тысяч посещений. Он уточнил, что гости портала интересуются не только снимками природы от профессионалов, но и кадрами с фотоловушек.

Запущенный сайт будет регулярно пополняться новой информацией, заявил Песков. В частности, специалисты планируют каждую неделю загружать свежие кадры из фотоловушек.

"Много просьб добавить еще заповедников. Конечно, это будет руководством к действию. Будем расширять спектр информации", – сказал он.



О запуске сайта nature.kremlin.ru заявил 11 января Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что сайт начал свою работу во Всероссийский день заповедников и национальных парков. Портал познакомит всех желающих с деятельностью российских заповедных территорий, уточнил он.

Путин считает этот сайт "еще одним шагом вперед" к тому, чтобы познакомить людей, интересующихся природой, с происходящим в этой сфере. Информация будет размещаться в открытом доступе.

Также будут доступны страницы, посвященные амурскому тигру, дальневосточному леопарду, белому медведю, снежному барсу и белухе.



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