Москва ответит на новые санкции Вашингтона – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа возможные новые санкции США против 50 российских бизнесменов.

По словам Пескова, российская сторона отреагирует на действия американских властей по принципу взаимности.

"Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также напомнил, что в СМИ то и дело появляются разные "санкционные" списки, которые "оказываются ненастоящими". В связи с этим пресс-секретарь президента рекомендовал подождать конкретики по документу Госдепартамента США.

"Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список – потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов", – пояснил Песков.

Ранее Минфин США пообещал ввести новые санкции против России. Их готовят в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". Ожидается, что о санкциях объявят в ближайшее время.