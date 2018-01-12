Песков рассказал о встрече Путина с Медведчуком

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Встреча президента РФ Владимира Путина и представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком состоялась 10 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Business FM.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на встрече Медведчук и Путин обсудили украинскую повестку дня. Речь шла в том числе о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
В конце декабря 2017 года прошел самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной ЛНР – 73 человека. Уточнялось, что ДНР передали 165 пленных. Как пояснил Медведчук, второй этап обмена пленными могут организовать по формуле "74 на 29".
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