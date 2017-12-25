Дмитрий Песков назвал обмен пленными в Донбассе "чувствительным процессом"

25 декабря, 15:30
Фото: ТАСС/Михаил Соколов
Кремль надеется, что договоренности об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР будут реализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что она будет реализована. Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить", – сказал он, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство новостей, в понедельник, 25 декабря, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он состоится 27 декабря.
Ранее сообщалось, что представители Донецкой и Луганской народных республик намерены обменяться пленными с Украиной до Нового года. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что вмешательство российского лидера Владимира Путина помогло сторонам сдвинуть переговоры по обмену пленными с мертвой точки.
Владимир Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука по обмену пленными Украины, ДНР и ЛНР в Донбассе в ноябре. Позднее президент России обсудил идею с лидерами республик. Все стороны согласились с предложением Медведчука. А в ДНР тогда подготовили списки пленных и заявили, что хотят вернуть около 300 задержанных Украиной.
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