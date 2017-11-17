Украина и Донбасс собираются обменяться пленными до Нового года

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Представители Донецкой и Луганской народных республик намерены обменяться пленными с Украиной до Нового года.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что вмешательство российского лидера Владимира Путина помогло сторонам сдвинуть переговоры по обмену пленными с мертвой точки, пишет газета "Известия". Он уточнил, что Украина уже долгое время срывает встречи. И только после разговора Путина с лидером общеукраинского движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком, стороны начали предпринимать конкретные действия.

Пушилин уточнил, что следующая встреча Украины, ДНР и ЛНР состоится в Минске 29 ноября, но до этого времени стороны еще обсудят процедуру обмена пленными. Он отметил, что ДНР будет настаивать на идее лидеров "нормандского формата" обмена "всех на всех". Политик опасается, что именно это требование может оттянуть процедуру передачи пленных, поскольку Украина пока не дала согласие на освобождение экс-сотрудников подразделения "Беркут".

Власти ЛНР также уверены, что звонок Путина придал ускорения в решение вопроса обмена пленными. Официальный представитель в политической рабочей группе в Минске, советник лидера ЛНР Родион Мирошник считает, что теперь Украине не получится саботировать окончательное решение по пленным. Он уточнил, что вмешательство российского лидера не позволит Киеву вычеркнуть из списка пленных тех людей, с помощью которых Украина может оказывать давление на республики. Мирошник отметил, что в противном случае Петр Порошенко выставит себя в невыгодном свете перед всем миром и гарантами Минских соглашений.

Впрочем, в Киеве уже согласились менять "всех на всех", но при условии сохранения конструктивного тона заявлений. В этом случае, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, пленные обоих сторон встретят Новый год в кругу семей.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука по обмену пленными Украины, ДНР и ЛНР в Донбассе.

Позднее президент России обсудил идею с лидерами республик. Все стороны согласились с предложением Медведчука. А ДНР уже подготовили списки пленных и заявили, что хотят вернуть около 300 задержанных Украиной.

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