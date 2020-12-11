Мэр Агидели возмутился нежеланием граждан работать по определенным специальностям

Фото: соцсети
Глава башкирской Агидели Фанис Гильванов высказался в соцсети "ВКонтакте" на предмет того, что агидельцы не хотят работать по определенным специальностям.
Он подчеркнул, что горожане не желают работать продавцами, поварами, врачами, преподавателями.
"Сметчиком (работать) не хотим, архитектором не хотим, выполнять строительные работы на благоустройстве не хотим, работать водителями автобусов не хотим, электриками не хотим, мойчиками в автосервисе не хотим. А ведь это и есть рабочие места. Тогда кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!!! Что это все означает? Не по-ни-маю!" – написал Гильванов. (Здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)
Он добавил, что с таким подходом в городе перестанет работать даже поликлиника. Также, по его словам, инвесторы, вложившиеся в новые предприятия, не смогут набрать рабочий персонал.
"Дорогие мои, неправильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего – поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города!" – заверил мэр.
По данным службы занятости населения, в Агидели уже два месяца есть шесть открытых вакансий для швей, указанная зарплата для которых составляет 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России в настоящее время в удаленном режиме работают около 6,5% трудоспособного населения. На такой формат работы чаще всего переходят работники сферы образования и финансово-банковского сектора.
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