Решение о выводе российских войск из Сирии прокомментировали в СФ

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала поручение Владимира Путина начать вывод войск из Сирии.

"Россия – страна-миротворец. Она выполнила свою задачу в Сирии, сохранив ее суверенитет и не допустив раскола государства. Россия оказала реальную помощь в борьбе с международным терроризмом, и об этом заявил президент нашей страны, президент-миротворец Владимир Путин", – цитирует Ковитиди RT.

Ранее Путин заявил, о выводе из Сирии значительной части российского воинского контингента. Заявление президент сделал во время посещения авиабазы Хмеймим.

За неделю самолеты ВКС РФ совершили около 550 вылетов в Сирии и нанесли порядка 1,3 тысячи ударов по объектам террористов.