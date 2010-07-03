Дмитрий Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Дмитрий Медведев заявил, что нужно стимулировать строительство арендного жилья, так как оно помогает повысить мобильность людей.

"В мире это где-то 50%, в некоторых странах в крупнейших городах это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут себе его купить, его только арендуют", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что неразвитость рынка арендного жилья в России имеет экономические и психологические причины, как как в Советском Союзе нельзя было иметь жилье в полной собственности.

Когда произошло изменение экономической модели, большинство людей захотело получить жилье в собственность, чтобы в будущем передать это жилье по наследству. Глава правительства отметил, что это очень глубинное психологическое представление, внутренняя установка большинства россиян.

Медведев подчеркнул, что нужно объяснить, что аренда – это "тоже неплохо", если доходы позволяют. Среди преимущества аренды жилья он обозначил мобильность.

"Арендное жилье – это полезная история, она повышает мобильность людей, люди могут активнее перемещаться по стране. Нам действительно нужно стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду", – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что быстрее всего в Москве можно сдать квартиру в районах Сокол, Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный.

