Дмитрий Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Дмитрий Медведев заявил, что нужно стимулировать строительство арендного жилья, так как оно помогает повысить мобильность людей.
"В мире это где-то 50%, в некоторых странах в крупнейших городах это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут себе его купить, его только арендуют", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что неразвитость рынка арендного жилья в России имеет экономические и психологические причины, как как в Советском Союзе нельзя было иметь жилье в полной собственности.
Когда произошло изменение экономической модели, большинство людей захотело получить жилье в собственность, чтобы в будущем передать это жилье по наследству. Глава правительства отметил, что это очень глубинное психологическое представление, внутренняя установка большинства россиян.
Медведев подчеркнул, что нужно объяснить, что аренда – это "тоже неплохо", если доходы позволяют. Среди преимущества аренды жилья он обозначил мобильность.
"Арендное жилье – это полезная история, она повышает мобильность людей, люди могут активнее перемещаться по стране. Нам действительно нужно стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду", – сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что быстрее всего в Москве можно сдать квартиру в районах Сокол, Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный.
Читайте также
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: