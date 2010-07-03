Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:45

Дмитрий Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

власть общество политика

15:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Дмитрий Медведев заявил, что нужно стимулировать строительство арендного жилья, так как оно помогает повысить мобильность людей.

"В мире это где-то 50%, в некоторых странах в крупнейших городах это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут себе его купить, его только арендуют", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что неразвитость рынка арендного жилья в России имеет экономические и психологические причины, как как в Советском Союзе нельзя было иметь жилье в полной собственности.

Когда произошло изменение экономической модели, большинство людей захотело получить жилье в собственность, чтобы в будущем передать это жилье по наследству. Глава правительства отметил, что это очень глубинное психологическое представление, внутренняя установка большинства россиян.

Медведев подчеркнул, что нужно объяснить, что аренда – это "тоже неплохо", если доходы позволяют. Среди преимущества аренды жилья он обозначил мобильность.

"Арендное жилье – это полезная история, она повышает мобильность людей, люди могут активнее перемещаться по стране. Нам действительно нужно стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду", – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что быстрее всего в Москве можно сдать квартиру в районах Сокол, Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный.

Читайте также

власть общество политика

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика