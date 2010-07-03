Названы районы, где квартиру можно сдать за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Сдать квартиру в Москве быстрее всего можно в районах Сокол, Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный. Однушки на Соколе за 25–30 тысяч рублей в месяц сдают всего два дня, сказано в материалах "Яндекс.Недвижимости".

Аналитики сервиса оценили районы столицы по востребованности арендного жилья. Они сравнили данные о том, сколько "висели" объявления о сдаче квартир в разных районах за последний год. В итоге специалисты пришли к выводу, что наибольшим интересом у потенциальных арендаторов пользуются однокомнатные квартиры. Их удается сдать в среднем за две недели, тогда как у двухкомнатных средних срок ожидания составляет 20 дней, а у трехкомнатных – 35 дней.

По словам экспертов, при повышении цены на пять тысяч рублей срок поиска арендаторов увеличивается примерно на два дня. Квартиры из среднего ценового сегмента – стоимостью от 35 до 40 тысяч рублей в месяц – ожидают жильцов в среднем около месяца. Согласно данным сервиса, дольше всего ждут квартиросъемщиков трешки с арендной платой 60–65 тысяч рублей в месяц в Филях-Давыдкове. Там период поиска арендатора может растянутся на 240 и более дней.

Ранее специалисты назвали стоимость самой дорогой аренды квартиры в Москве. Пятикомнатную квартиру в 1-м Зачатьевском переулке рядом со станцией метро "Кропоткинская" предлагали снять за 650 тысяч в месяц. Ее площадь составила 215 квадратных метров. Арендаторам предоставляли три спальни, две гардеробные, кабинет, выделенную кухонную зону и четыре санузла. Отмечалось, что элитное жилье полностью меблировано и укомплектовано бытовой техникой.

В рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью Москва заняла 13 место. С июня 2017 по июнь 2018 года российская столица поднялась в списке на две позиции. По словам специалистов, за 1 миллион долларов в Москве можно было купить 83 квадратных метра элитной недвижимости.