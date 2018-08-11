Скончался депутат "Единой России" Александр Коровников

Фото: официальный сайт правительства Новгородской области

Умер депутат фракции "Единая Россия" Александр Коровников. Ему было 63 года, сообщает Агентство "Москва".

В партии выразили соболезнования в связи с утратой. По словам ее руководителя, зампредседателя Государственной Думы Сергея Неверова, Коровников был патриотом, который посвятил свою жизнь вопросам безопасности страны и защиты прав граждан.

Коровников избирался депутатом Верховного совета, работал в Счетной палате, а в Госдуме представлял жителей Новгородской области.

Коровников родился 30 апреля 1955 года. Депутатом Госдумы был с 18 сентября 2016 года, он входил в думский комитет по обороне.