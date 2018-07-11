Видеонаблюдение на выборах мэра Москвы организуют на 3,6 тысячи УИКов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Видеонаблюдение с трансляцией в интернет на выборах мэра Москвы организуют на 3,6 тысячи участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Помимо этого, видеонаблюдение будет использоваться на 128 территориальных избирательных комиссий, передает Агентство "Москва".

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Каждому кандидату нужно было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен был собрать подписи 36 тысяч избирателей.