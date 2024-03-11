Путин расширил выплаты в случае гибели на СВО на семьи гражданских сотрудников МО РФ

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Владимир Путин распространил выплату в размере 5 миллионов рублей на гражданский персонал Минобороны РФ и представителей силовых структур в случае их гибели в зоне спецоперации. Об этом сказано в опубликованном на портале правовой информации указе, который подписал президент РФ.

По информации указа, претендовать на эту выплату могут семьи гражданского персонала российской армии, некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и ФТС.

Также в документе сказано, что родственникам могут выплатить 3 миллиона рублей, если вышеперечисленные сотрудники получат ранение в зоне СВО.

Ранее Путин потребовал от правительства изучить вопрос включения в число тех, кто имеет право на получение единовременной выплаты в случае смерти участника СВО совершеннолетних детей погибшего, если других родственников у них нет. Это поручение необходимо реализовать до 1 апреля 2024 года, а ответственным за его выполнение назначен Михаил Мишустин.



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