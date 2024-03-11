Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО

Фото: 123RF/bumbledee

Владимир Путин потребовал от правительства изучить вопрос включения в число тех, кто имеет право на получение единовременной выплаты в случае смерти участника СВО совершеннолетних детей погибшего, если других родственников у них нет. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Российский президент поручил реализовать поручение до 1 апреля 2024 года, а ответственным за данную работу назначил Михаила Мишустина.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину РФ создать на портале госуслуг раздел с информацией о мерах поддержки для участников спецоперации на Украине и членов их семей. Так, в создании раздела будет участвовать государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".



Семьи погибших в зоне СВО военнослужащих РФ получат допвыплаты на приобретение жилья