В МИД РФ назвали условие для заключения мирного договора с Японией

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В министерстве иностранных дел России заявили, что для заключения мирного договора между Москвой и Токио японской стороне нужно признать итоги второй мировой войны "включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами".

"Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии", – говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Этот комментарий появился в преддверии визита главы МИД Японии Таро Коно, который посетит российскую столицу с 12 по 15 января. Планируется, что он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и проблему мирного договора. Кроме того, не исключается, что премьер-министр Японии может приехать в Россию 21 января.

10 января стало известно, что в Госдуме разработали законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии. Отмечается, что острова на Дальнем Востоке принадлежат России по итогам Второй мировой войны. Право владения предусмотрено мирным договором, заключенным с Японией в 1951 году.