Наблюдателей от ПАСЕ не пригласят на выборы президента России

Фото:ТАСС/Сергей Мальгавко
Наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не станут приглашать на выборы президента России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Как пояснил Слуцкий, "в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение".
По поводу возможных наблюдателей от Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, а также от Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, депутат отметил, что "эти списки пока формируются".
Ранее стало известно, что Госдума отказалась направить делегацию на январскую сессию ПАСЕ. Зампредседателя ГД Петр Толстой объяснил такое решение отсутствием гарантии недискриминации прав национальных делегаций в ПАСЕ.
По его словам, любая дискриминация национальных делегаций наносит ущерб международной организации.
Российскую делегацию лишили права голоса на сессиях ПАСЕ в 2014–2015 годах из-за позиции по Крыму. В ответ российская сторона больше не стала направлять документы для аккредитации своей делегации
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