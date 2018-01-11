Минтруд призвал чиновников быть скромнее и не принимать подарки



Минтруд России разослал чиновникам рекомендации по поведению, посоветовав им не хвастаться в соцсетях высокой должностью, не выставлять напоказ богатство и не принимать подарки. В ведомстве полагают, что эти меры помогут в борьбе с коррупцией, передает телеканал Москва 24.

В то же время госслужащим разрешили не декларировать средства в виртуальных валютах. Какой отклик рекомендации Минтруда получили у экспертов и простых граждан?

Забота об имидже российских чиновников оказалась на повестке дня после громкого скандала с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. Бывшего министра приговорили к восьми годам колонии за взятку в два миллиона долларов. Сам Улюкаев вины не признал, утверждая, что был уверен, что в сумке находятся не деньги, а деликатесы. Дело Улюкаева, по-видимому, напугало многих, поэтому под Новый год от подарков чиновники стали бежать как от огня, особенно от корзин и коробок.

Как рассказали представители российского чиновничества в соцсетях, из соображений безопасности они решили не брать даже календари и ежедневники, опасаясь, что они могут стоить десятки тысяч рублей.

Запрет на получение чиновниками подарков стоимостью более трех тысяч рублей существует в законодательстве РФ и сегодня. Более дорогие подношения необходимо задекларировать, сказано в законе. Если же чиновнику так сильно понравился подарок, что расставаться с ним он не желает, то этот подарок можно выкупить. Однако работают ли нормы на практике?

"В рекомендациях сказано, что тебя могут пожурить, но прямых действий, что последует наказание, они не предполагают. Руководитель может принять действия, а может и нет", – пояснил первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин назвал подарки госслужащим "уходящей традицией". Но эксперты готовы поспорить с таким утверждением, полагая, что кодекс этики, вопреки надеждам Минтруда, едва ли способен воспитать новую формацию чиновников, ведь пока это полностью не удалось даже уголовному кодексу.

"Консолидируются деньги, которые затем тем или иным путем перечисляются легально в компании, аффилированные с чиновниками, это совсем другой уровень коррупции, а мы боремся с тем, что существовало 10–15 лет назад", – отметил Владислав Корочкин.

Этическая инициатива Минтруда стала темой активного обсуждения среди пользователей соцсетей. В большинстве случаев комментарии полны сочувственного сарказма, в частности, по поводу биткойнов.

Действительно, Минтруд позволил госслужащим не декларировать наличие у них средств в виртуальных валютах, объяснив это тем,что в российском законодательстве правовой статус виртуальных денег еще не определен. Получается, что биткойны на счетах чиновников быть могут, но для закона их как бы нет.