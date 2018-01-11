Захарова прокомментировала запрет российских новостных программ в Молдавии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закон о запрете трансляции российских новостей в Молдавии.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", – сказала Захарова, сообщает "Газета.ру".

Она отметила, что "русофобские силы парламента Молдавии снова навязали свою волю населению". РФ оставляет за собой право принять ответные меры.

Ранее в Молдавии утвердили закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Правом подписать соответствующий документ Конституционный суд наделил спикера парламента Молдавии Андриана Канду.

Президент республики Игорь Додон дважды отклонял этот закон. Он обращался в Конституционный суд с просьбой проверить документ. По его мнению, закон противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека.