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Россияне смогут оформлять пенсию в банках. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках", – отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что гражданам больше не придется собирать справки и выписки из реестров, будет достаточно выбрать ближайшую организацию и получить сразу весь комплект необходимых документов.

Мишустин добавил, что коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия.

Ранее сообщалось, что пенсионеры смогут не менять дату получения пенсии в случае, если решат сменить банк. При этом пенсионеры вправе по-прежнему сами выбирать способ получения пенсии.