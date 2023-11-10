Песков назвал дискредитирующим ЕС запрет на въезд в Европу для российских авто

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Запрет на въезд в государства Евросоюза авто с российскими номерами подрывает авторитет не санкций, а именно самого ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал призыв депутатов Европейского парламента пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ. Они посчитали, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима.

"Справедливости ради тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", – заявил на это Песков.

Днем ранее депутаты Европейского парламента назвали подобную интерпретацию ограничений слишком сильным исполнением санкций и дискредитацией санкционного инструмента. Параллельно с этим они рекомендовали ужесточить ограничения против Москвы, так как введенных ранее санкций недостаточно.

После этого Еврокомиссия не стала комментировать возможный пересмотр рекомендаций о запрете на въезд в ЕС российских авто.

Песков уже озвучивал свое мнение относительно данных нововведений, назвав закон абсурдным. По его словам, подобные меры делают еще более плачевными взаимоотношения РФ со странами Европы.

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