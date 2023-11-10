10 ноября, 14:02Политика
Песков назвал дискредитирующим ЕС запрет на въезд в Европу для российских авто
Фото: 123RF/ulianaoliinyk
Запрет на въезд в государства Евросоюза авто с российскими номерами подрывает авторитет не санкций, а именно самого ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал призыв депутатов Европейского парламента пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ. Они посчитали, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима.
"Справедливости ради тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", – заявил на это Песков.
Днем ранее депутаты Европейского парламента назвали подобную интерпретацию ограничений слишком сильным исполнением санкций и дискредитацией санкционного инструмента. Параллельно с этим они рекомендовали ужесточить ограничения против Москвы, так как введенных ранее санкций недостаточно.
После этого Еврокомиссия не стала комментировать возможный пересмотр рекомендаций о запрете на въезд в ЕС российских авто.
Песков уже озвучивал свое мнение относительно данных нововведений, назвав закон абсурдным. По его словам, подобные меры делают еще более плачевными взаимоотношения РФ со странами Европы.
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