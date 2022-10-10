Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ в Петербурге

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Владимир Путин 11 октября проведет встречу в Санкт-Петербурге с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина", – прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее Гросси сообщил о своих намерениях совершить визит в Россию и Украину для проведения переговоров о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он отметил необходимость защитить атомную электростанцию, а также назвал безответственным обстрелы единственного источника внешнего электроснабжения АЭС.

Переговоры с РФ и Украиной по поводу безопасности на ЗАЭС начали в МАГАТЭ

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