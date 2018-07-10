Изменения в пенсионном законодательстве поддержали более 60 регионов

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Изменения в пенсионном законодательстве поддержал 61 регион России. Положительные отзывы уже направлены в нижнюю палату парламента, сообщает РИА Новости.
По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, цифра растет фактически каждый день.
Дмитрий Медведев ранее заявил, что правительство предлагает постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Регионы России должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства до 17 июля. Осенью законопроект должен пройти в Госдуме второе и третье чтение, а вступить в силу в 2019 году.
Ожидается, что инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан.
Сегодня стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Ранее Дмитрий Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста. Меры по содействию занятости россиян в возрасте и повышению их квалификации разработают Минтруд совместно с Минфином.
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