Путин забросил 8 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин забил восемь шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, сообщает РИА Новости.

Матч VIII Всероссийского фестиваля прошел в Ледовом дворце "Большой" и завершился победой команды "Легенды Хоккея" над командой "Сборная Ночной Лиги" со счетом 14:7.

Восемь из них забросил президент, а в общей сложности он набрал 9 (8+1) очков. Отличился на матче и министр обороны Сергей Шойгу. Он отметился хедоров и Виталий Прохоров.