Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 2020 году

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин подписал указ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, координировать деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления и общественных объединений при подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы будет Российский организационный комитет "Победа". В документе также отмечается "всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Правительству РФ вместе с Российским организационным комитетом "Победа" поручено за три месяца разработать план подготовки и проведения праздничных мероприятий, которые состоятся 9 мая 2020 года. МИД РФ, в свою очередь, должен будет обеспечить политико-дипломатическое содействие в организации празднования 75-й годовщины Победы. Кроме того, в президентском указе подчеркивается необходимость принять меры по улучшению качества жизни ветеранов ВОВ.

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