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15:20

Медведев рассказал о двойке в четверти

власть

15:20

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава кабмина Дмитрий Медведев рассказал, что во время учебы в школе иногда получал двойки.

"Такую тайну открою – никогда об этом не рассказывал – у меня в десятом классе по одному из предметов была двойка даже в четверти. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, у меня и троек уже не осталось, я все зачистил", – рассказал вице-премьер на открытом уроке "Проектория" на Московском международном салоне образования. В подобных случаях, по словам политика, стоит "собрать волю в кулак" и исправить ситуацию.

Также Медведев рассказал, что не всегда радовался учебе, передает РИА Новости. "В школу я сначала любил ходить, потом не любил – с определенного возраста", – рассказал он.

Ранее глава правительства рассказывал, что в школьные годы хотел стать химиком. Он отметил, что даже рассматривал вариант поступить на химфак, однако все-таки выбрал юриспруденцию.

власть

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