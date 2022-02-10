Путин объяснил свои слова про "красавицу"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объяснил использованное им по отношению к Украине и Минским соглашениям выражение: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица", подчеркнув, что его не стоит воспринимать как переход на личности. Об этом сообщает Life.ru.

Президент России отметил, что смысл произнесенной им фразы об отношении президента Украины Владимира Зеленского к договоренностям по Донбассу заключается в неукоснительной необходимости выполнения взятых на себя обязательств.

"Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, что-то не нравится в фундаментальных переговорах, то, мне кажется, это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", – заявил Путин.

Путин прокомментировал словами про "красавицу" критику Минских соглашений со стороны властей Украины. На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ напомнил, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения соглашений.

Позднее слова президента объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его мнению, Путин, процитировав данное выражение, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Отвечая на вопрос журналистов, отметивших схожесть процитированного Путиным выражения со строчкой одной из песен панк-группы "Красная плесень", Песков заявил, что президент вряд ли знаком с ее творчеством.