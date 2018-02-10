Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Фото: ТАСС/Zuma

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян.

Устное послание передала сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон на переговорах в Голубом доме, сообщает агентство "Ренхап". Уточняется, что в Северную Корею Мун Чжэ Ин может приехать, когда ему будет удобно. Сам Ким Чен Ын хотел бы увидеться с ним в ближайшее время.

В ответ Мун Чжэ Ин пообещал посетить Пхеньян, если для этого "создадут необходимые условия", передает РИА Новости. "Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем", – сказал он.

Делегация КНДР из 22 человек прибыла в Республику Корея 9 февраля. В нее входят в том числе председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ен Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Их встреча с южнокорейским президентом длилась около трех часов.