Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

10 февраля 2018, 10:35
Фото: ТАСС/Zuma
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян.
Устное послание передала сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон на переговорах в Голубом доме, сообщает агентство "Ренхап". Уточняется, что в Северную Корею Мун Чжэ Ин может приехать, когда ему будет удобно. Сам Ким Чен Ын хотел бы увидеться с ним в ближайшее время.
В ответ Мун Чжэ Ин пообещал посетить Пхеньян, если для этого "создадут необходимые условия", передает РИА Новости. "Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем", – сказал он.
Делегация КНДР из 22 человек прибыла в Республику Корея 9 февраля. В нее входят в том числе председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ен Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Их встреча с южнокорейским президентом длилась около трех часов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: