Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ведерникова и Державина

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Михаила Державина.
"Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги", – сказал глава государства, передает "Газета.ру".
Президент отметил, что смерть актера стала невосполнимой потерей для культуры России. Путин также принес соболезнования по случаю смерти оперного певца Александра Ведерникова. Российский лидер назвал его одним из самых ярких исполнителей, который умел раскрыть многогранность и красоту музыкального мира.
"Его имя, творческое наследие прочно вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры", – добавил президент.
Старейший актер Московского театра сатиры Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Он был тяжело болен. Прощание с артистом пройдет в театре 15 января.
Державин сыграл в десятках фильмов, среди них – "Они были первыми", "Сон", "Лебедев против Лебедева", "Спасите утопающего", "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки".
Бывшего солиста Большого театра Александра Ведерникова не стало 9 января. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет. С 2008 года народный артист СССР занимал пост художественного руководителя театра "Русская опера" в Москве.
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