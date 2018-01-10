Путин назначил Нечаева послом России в Германии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нечаева чрезвычайным полномочным послом России в Германии.

Как сообщает "Газета.ру", глава государства освободил от данной должности Владимира Гринина.

Кроме того, другим указом новым послом России в Уругвае был назначен Николай Софинский.

С 2010 по 2015 годы Сергей Нечаев был послом РФ в Австрии, а с августа 2015 и до настоящего времени занимал должность директора Третьего европейского департамента МИД РФ.