Российские бизнесмены массово получают мальтийское гражданство

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Более 730 человек с типичными для России именами, фамилиями и отчествами приобрели гражданство Мальты. Это произошло за последние три года.

В списке, опубликованном официальной газетой правительства Мальты, представлены несколько десятков имен, которые полностью совпадают с именами российских бизнесменов и их родственников.

Среди упомянутых – основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис и некоторые другие.

Россияне приобрели мальтийское гражданство по программе "Гражданство в обмен на инвестиции". Согласно принятой правительством страны в 2013 году программе, претендент должен сделать пожертвование, приобрести недвижимость и мальтийские облигации.

Минимальная сумма для получения гражданства составляет 880 тысяч евро без учета комиссии и сборов.