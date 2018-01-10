Российские бизнесмены массово получают мальтийское гражданство

10 января, 09:30
Фото: ТАСС/Jin Yu
Более 730 человек с типичными для России именами, фамилиями и отчествами приобрели гражданство Мальты. Это произошло за последние три года.
В списке, опубликованном официальной газетой правительства Мальты, представлены несколько десятков имен, которые полностью совпадают с именами российских бизнесменов и их родственников.
Среди упомянутых – основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис и некоторые другие.
Россияне приобрели мальтийское гражданство по программе "Гражданство в обмен на инвестиции". Согласно принятой правительством страны в 2013 году программе, претендент должен сделать пожертвование, приобрести недвижимость и мальтийские облигации.
Минимальная сумма для получения гражданства составляет 880 тысяч евро без учета комиссии и сборов.
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