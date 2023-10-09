Путин посмертно присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России посмертно. Этот приказ опубликован на сайте правовых актов.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя РФ рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)", – сказано в приказе.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил замкомандира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя Российской Федерации. В Минобороны информировали, что ВС РФ отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на южнодонецком направлении у села Урожайного. Пять российских бойцов, двое из которых получили травмы во время этого сражения, противостояли 12 штурмовикам ВСУ.

Командир подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Большой принял на себя основную тяжесть боя. В момент сражения он находился на виду у украинских бойцов и вел по ним прицельный огонь, уточнили в министерстве.

Сергей Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода с позывным Большой