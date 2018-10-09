В Госдуме предложили запретить Wi-Fi в детских садах и школах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Иван Сухарев готовит запрос на имя министра образования Ольги Васильевой с предложением рассмотреть вариант запрета Wi-Fi в школах и детских садах. Об этом он заявил в комментарии RT.

Он отметил, что в Европе существует тенденция по ограничению беспроводного интернета в детских образовательных учреждениях.

"Еще в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах и в начальных школах, а все соединения с интернетом должны быть проводными. Волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьезные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям", – сказал Сухарев.

Беспроводной интернет, считает Сухарев, отвлекает детей от учебы и плохо влияет на их здоровье. Он подчеркнул, что замена Wi-Fi на проводной интернет будет безопаснее для подрастающего поколения.