Письмо от матери Сенцова поступило в администрацию президента

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Письмо с просьбой о помиловании режиссера Олега Сенцова, написанное его матерью Владимиру Путину, поступило в администрацию президента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов сказать вам о какой-либо реакции", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее Песков отмечал, что вопрос о помиловании по ходатайству родственников Сенцова находится в юридической плоскости, поэтому дать конкретный ответ представитель Кремля не может.
Кроме того, представитель Кремля заявлял, что общественный резонанс не сможет повлиять на вступившее в силу решение суда. Так он прокомментировал обращение российских деятелей культуры с просьбой помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима 25 августа 2015 года. Причиной стало создание в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку.
В настоящий момент врачи оценивают состояние осужденного как удовлетворительное. Ему назначили и начали проводить лечение, которое поддержит основные функции органов и систем организма.
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