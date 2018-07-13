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Общество

13 июля, 13:48

В Кремле пообещали рассмотреть обращение матери Сенцова к Путину

общество власть

Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят обращение матери режиссера Олега Сенцова о помиловании ее сына. По его словам, это произойдет, как только обращение поступит в администрацию президента РФ, передает "Вечерняя Москва".

Песков отметил, что вопрос о помиловании по ходатайству родственников Сенцова находится в юридической плоскости, поэтому дать конкретный ответ представитель Кремля не может.

Ранее Песков заявлял, что общественный резонанс не сможет повлиять на вступившее в силу решение суда. Так он прокомментировал обращение российских деятелей культуры с просьбой помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

По версии обвинения, Сенцов вместе с сообщниками пытался устроить теракты в Крыму после присоединения полуострова к России. Правоохранительные органы также подозревают его в подготовке взрыва памятника Ленину и теракта у "Вечного огня" на 9 мая. За это Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

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