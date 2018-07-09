Предложения для предвыборной кампании Собянина можно оставить на его сайте

9 июля, 12:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Предложения для предвыборной кампании Сергея Собянина можно оставить на его персональном сайте, где специально для этого открыли раздел "Наказы от жителей города".
Отмечается, что программа кандидата формируется на основе наказов москвичей. Раньше свои предложения горожане могли прислать на электронную почту штаба Собянина либо оставить в самом штабе или в общественной приемной.
Оставить наказ можно в несколько кликов. Причем предложения можно оставлять как для всего города, так и для конкретного района. Также горожане могут проголосовать за уже оставленный ранее наказ. Идеи разбиты на тематические блоки: "Здоровье", "Транспорт", "Экология" и другие.
Ранее сообщалось, что предвыборная программа Сергея Собянина будет основана на предложениях москвичей, собранных волонтерами его избирательного штаба.
Сбор подписей ведется одновременно со сбором предложений и замечаний горожан. По словам Сергея Собянина, сбор наказов от жителей города заслуживает отдельных слов благодарности.
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования − 9 сентября. Из 33 кандидатов в мэры Москвы в Мосгоризбирком подали все необходимые документы лишь семь человек.
Все необходимые документы сдали самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин.
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