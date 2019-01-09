Госдума проведет первое пленарное заседание весенней сессии

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Первое пленарное заседание весенней сессии 2019 года планирует провести 9 января нижняя палата парламента, передает Агентство "Москва".

Предыдущее пленарное заседание нижней палаты парламента в рамках осенней сессии состоялось 19 декабря 2018 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что за все время работы парламента в Государственную думу было внесено более 27 тысяч законопроектов.

За это время было принято более 8 тысяч законов, в том числе 21 кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров.