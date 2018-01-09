Мутко стал главой оргкомитета по подготовке Генеральной ассамблеи ЮНВТО

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Вице-премьер Виталий Мутко стал главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сессия ассамблеи пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге. В оргкомитет также вошли замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов и руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова.

Ранее Мутко исключили из наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". До этого он заявлял, что хочет сосредоточиться на работе в правительстве. Также чиновник на полгода приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза.