Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу

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Владимир Путин в телеграмме в связи с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии поблагодарил ее за готовность к диалогу и плодотворное сотрудничество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России по-дружески обратился к Меркель на "ты", отметив ее авторитет в международной политике.

"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире", – написал Путин.

Он также выразил уверенность, что богатый опыт Меркель, полученный за 16 лет работы на высшем государственном уровне, будет востребован.

"И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – добавил Путин.

Ангела Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца. В результате тайного голосования он без прений получил 395 голосов. Для победы в нынешнем бундестаге нужно было набрать минимум 369 голосов из 736.