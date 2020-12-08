В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно

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Оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.

Комментируя сюжет ГТРК "Грозный" о похоронах обвиняемого в убийстве французского учителя выходца из Чечни Абдуллаха Анзорова, пресс-секретарь президента РФ отметил, что госканалы дают разные точки зрения на произошедшее. Представитель Кремля при этом отметил, что такой подход к освещению не может иметь ничего общего с единственно верной позицией по данному вопросу.

Песков заявил, что это убийство можно только осуждать.

Учителя истории Самюэля Пати убили 16 октября. 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения.

По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

В посольстве РФ заявили, что предполагаемый убийца не имел отношения к России, поскольку с 2006 года жил во Франции.